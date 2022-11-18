تعاني سوريا من تزايد معدلات جرائم العنف المنزلي والمجتمعي عامة، ففي جريمة مفجعة جديدة أقدمت مواطنة سورية على قتل زوجها بالاشتراك مع شخص آخر، في محافظة ريف دمشق المحاذية للعاصمة السورية.