ويظهر الفيديو رجالا ملثمين على متن عربة قتال مصفحة مزودة بمدفع رشاش من عيار 30، وهم يتجولون حول عقار "جاسكوين" في باركينغ، شرقي العاصمة البريطانية لندن.

كما قامت "العصابة" بالتلويح بمدفع رشاش براوننغ عيار 0.50 مثبت في سيارة "جيب" عسكرية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الفيديو كليب" انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده أكثر من 17 مليون شخص.

وأضافت أن الأمر يتعلق بمجموعة الراب "Hellbanianz" سيئة السمعة على يوتيوب.

وأوضحت أن هذه المجموعة تشترك في نفس اسم عصابة شهيرة وعنيفة من تجار المخدرات الألبان.

وأبدى نشطاء على المواقع الاجتماعية استياءهم من المشاهد التي جرى إظهارها في الفيديو كليب، مبرزين أنها قد تشجع الناس على الانضمام إلى العصابات الإجرامية والتباهي بالمخدرات والعنف.