ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مصدر في الشرطة قوله إن المرأة البرازيلية استقلت فور وصولها الثلاثاء إلى مطار رواسي-شارل ديغول سيارة مع سائق توجهت بها إلى أسبوع الموضة في باريس الذي كان افتُتِح في اليوم السابق.

ولدى وصول السيارة إلى أحد التقاطعات عند منطقة سان دوني شمال باريس، علقت السيارة في زحمة السير.

وسرعان ما اقترب رجلان على دراجة "سكوتر" من السيارة وكسرا نافذتها الخلفية وسرقا منها حقيبة يد وأخرى للسفر من ماركة "لويي فيتون"، دون التسبب بأي إصابات، علما بأن المشتبه بهما لا يزالان متواريين.

وتقدّمت سيدة الأعمال البرازيلية ببلاغ إلى مركز شرطة الدائرة السادسة عشرة في باريس الذي قدّر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين يورو، إلا أن النيابة العامة في بوبينيي أشارت إلى أن قيمة المسروقات "غير معروفة بعد".

ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان الجانيان خططا سلفا لعملية السلب واستهدفا المرأة عن سابق تصوّر، أم أنها حصلت مصادفة.