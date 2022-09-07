ففي خاركيف، المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا التي تشهد قصفا بشكل شبه يومي، فرت "شيشي" من حديقة الحيوان وتجولت في شوارع المدينة.

لكن يبدو أن مزاج "شيشي" تغير مع المطر الذي شهدته خاركيف، وعندما شاهدت الحارسة تبحث عنها ركضت إليها وعادت معها إلى الحديقة على الدراجة.

وأكد مدير حديقة الحيوان أوليكسي هريوريف للإذاعة العامة الأوكرانية، أن الحيوان عاد بأمان إلى الحديقة.

وكانت "شيشي" فرت من حديقة حيوان "فيلدمان إيكوبارك"، التي أجلت السلطات حيواناتها لحمايتها من القصف المستمر على خاركيف، في عملية نفق خلالها أكثر من 100 حيوان، وفقا لمالك الحديقة رجل الأعمال أولكسندر فيلدمان.

وفي مايو الماضي، وثق صحفي في جريدة "بيلد" الألمانية مقتل متطوع يبلغ من العمر 15 عاما، جاء إلى الحديقة مع والديه لمساعدة الحيوانات.