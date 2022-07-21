وقالت الشرطة الأميركية، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، إن الحادثة وقعت في 12 فبراير الماضي في ولاية يوتا.

وبدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغا بشأن وجود شخص يهدد، باستخدام سلاح ناري، موظفي أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" في الولاية.

وبمجرد وصول عناصر الشرطة إلى المكان، شرعوا في محاولة اعتقال الرجل، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بينما كان في سيارة أمام المطعم.

لكن ما لم يكن في حسبان ضباط الشرطة هو أن هناك طفل كان موجودا في المقعد الخلفي للسيارة.

وأثناء تكبيل الأب، انتبه أحد ضباط الشرطة إلى أنه كان بحوزة هذا الطفل مسدس، لكن ما كان من الأخير سوى إطلاق النار على الشرطيين.

وقالت الشرطة إن الطفل أطلق رصاص واحدة صوب عناصر الشرطة، ولحسن الحظ لم تصب الرصاصة أحدا بأذى.

وأظهر التحقيق الأولي أن الأب طلب من ابنه إطلاق النار على الشرطة، فيما قالت سجلات المحكمة إن الطفل أطلق النار لأنه "يريد عودة والده".