وقالت دار المزادات إن الهيكل العظمي لجورجوسورس (السحلية المروعة) من شأنه أن يسلط الضوء على مزاد سوذبيز للتاريخ الطبيعي المزمع في 28 يوليو.

وكان جورجوسورس من آكلات اللحوم الرئيسية التي عاشت فيما يعرف الآن بغرب الولايات المتحدة وكندا خلال أواخر العصر الطباشيري، وقد سبقت قريبها التيرانوصوروس ركس بعشرة ملايين سنة.

وبحسب "سوذبيز" فإن الهيكل الذي يتم بيعه اكتشف عام 2018 في تشكيل نهر جوديث بالقرب من مدينة هافر بولاية مونتانا الأميركية.

ويبلغ ارتفاع هيكل الديناصور حوالي 3 أمتار وطوله 6.7 متر، وفقما ذكرت "الأسوشيتد برس".



وأوضحت دار المزادات أن جميع الهياكل العظمية الأخرى المعروفة للجورجوسورس موجودة في مجموعات المتاحف، ما يجعل هذه العينة الوحيدة المتاحة للملكية الخاصة.

وتتوقع "سوذبيز" بيع الأحفورة مقابل سعر يتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين دولار.