وقال ميغيل كروز، الذي صور مقطع فيديو أظهر عدة أجسام ساطعة تعبر السماء فوق إقليم غرناطة جنوبي إسبانيا وتتضاعف مع احتراقها: "أعتقد أنه كان أروع شيء رأيته في السماء على الإطلاق"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان كروز قد شاهد إشعارا بخصوص الحطام المتساقط من المرحلة العليا للصاروخ الصيني "سي زد 2 إف"، وذهب خصيصا لالتقاط صور من شرفة.

وأضاف: "لم يكن لديّ آمال كبيرة، لكنني الليلة كنت محظوظا".

وأثارت مقاطع مصورة مماثلة من مناطق أخرى على "تويتر" في بادئ الأمر، تخمينات من جانب المستخدمين، خاصة أن كثيرين اعتقدوا أنها شهب أو سفن لمخلوقات فضائية أو أقمار اصطناعية متساقطة، لكن في النهاية أقنع تفسير الصاروخ المتشككين.

وحمل الصاروخ الذي أطلق في الخامس من يونيو، مركبة أقلت 3 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الصينية.