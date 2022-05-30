وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة"، مضيفة "كل شيء سار كما هو مخطط له".

وقد أنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

وقالت لارسون إنها تحب "الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف".

وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.