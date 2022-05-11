وأقيم حفل الزفاف في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند، عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في إحداث فوضى في الإجراءات.

وفي حالة الارتباك التي شهدتها مراسم الحفل، استمر الكاهن في الطقوس لكنه أربك الزوجين عن طريق الخطأ.

وقال والد العروستان إن الكاهن أخطأ بتزويج كل فتاة للرجل الخطأ، لأنهما كانتا ترتديان زيا أحمرا مشابه بغطاء على الرأس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن التقاليد أن يرتدي الرجال الهنود أيضا حجابا من الزهور خلال الزفاف.

وعلى الرغم من تصحيح الخطأ في وقت لاحق، إلا أنه سلط الضوء على انتشار انقطاع التيار الكهربائي في الهند بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة في شمال الهند إلى 47 درجة مئوية، كما عانت باكستان المجاورة من أشد درجات الحرارة في شهر مارس منذ 61 عاما.