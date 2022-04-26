وقال صاحب محل لألعاب الأطفال بسوق منطقة الجمرك التجاري في المنشية، يدعى أحمد عبد الغني، إن "ألسنة اللهب بدأت من داخل مخزن لمستلزمات حفلات وأعياد ميلاد أسفل أحد العقارات، ثم امتدت للمحلات المجاورة".

وأوضح شاهد عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "النيران انتشرت سريعا نظرا لحرارة الجو، فضلا عن أن المنطقة كلها عبارة عن محال أدوات مكتبية ومدرسية وتعرف بسوق الورق".

وقد دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية بـ10 سيارات إطفاء، للتعامل مع النيران التي نشبت في السوق المزدحم.

ونتج عن الحريق إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم على الفور، كما التهمت النيران قرابة 20 محلا ومخزنا بالمنطقة.

وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.