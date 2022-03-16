ورأى منظمو جائزة بريتزكر في بيان أن كيريه، "من خلال التزامه بالعدالة الاجتماعية والاستخدام الذكي للمواد المحلية للتكيف مع المناخ الطبيعي (...)، يعمل في البلدان المهمشة التي تكثر فيها القيود والصعوبات وتغيب عنها الهندسة المعمارية والبنى التحتية"، وفق "فرانس برس".

وتعود شهرة كيريه إلى كونه صمم مشاريع تتعلق بالحياة اليومية، كالمدارس، ويقع الكثير من المنشآت التي تحمل توقيعه في القارة الإفريقية، وخصوصاً في بنين وبوركينا فاسو ومالي وتوغو وكينيا وموزمبيق.

وجائزة بريتزكر تُعتبر المكافأة الأهم في المهنة، وتوازي جائزة نوبل في مجال الهندسة.

وذكّر منظّمو جائزة بريتزكر التي تمنحها مؤسسة (Hyatt) بأن كيريه صمم "مؤسسات تعليمية معاصرة ومرافق صحية ومباني سكنية للشركات وأخرى مدنية وأماكن عامة، غالباً ما تقع في البلدان التي تكون فيها الموارد هشة".

لكن المهندس المعماري البالغ (57 عاما)، الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية لم يكتف بإفريقيا، بل امتدت أعماله إلى مناطق أخرى من العالم.

واتسعت شهرته الدولية، وأسندت إليه مشاريع في أوروبا والولايات المتحدة. وسبق أن نال عام 2004 جائزة الآغا خان للعمارة.

ومُنحت جائزة بريتزكر العام المنصرم للفرنسيين جان فيليب فاسال وآن لاكاتون.