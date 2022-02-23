وقال شيفتشنكو، المدير الفني الحالي لجنوة الإيطالي وأحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن "أوكرانيا هي وطني الأم"، داعيا أبناء بلده إلى "الاتحاد".

وأوضح "شيفا" في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، الأربعاء: "لطالما كنت فخورا بشعبي وبلدي. لقد مررنا بالعديد من الأوقات الصعبة، وخلال الثلاثين سنة الماضية تشكلنا كأمة. أمة من مواطنين مخلصين ومجتهدين ومحبين للحرية".

وأضاف أحد نجوم ميلان الإيطالي والمدير الفني السابق لمنتخب أوكرانيا: "هذا أهم ممتلكاتنا. اليوم وقت صعب علينا جميعا. لكن يجب أن نتحد. بالوحدة سنفوز. المجد لأوكرانيا".

يشار إلى أن شيفتشنكو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية عام 2004، ولد في بلدة دفيركيفشينا الأوكرانية عام 1976، عندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.