وكان الزميل رامز قد التحق بـ"سكاي نيوز عربية" في شهر مايو عام 2015 وتميز منذ ذلك الحين بأداء مهني جيد سواء خلال أدائه لمهماته اليومية أو أثناء مشاركته في التغطيات الخاصة.

وإذ تنعى "سكاي نيوز عربية" الزميل رامز زغيب، فإن جميع زملاء الفقيد يشهدون بخصاله الحميدة وعلاقاته المتميزة مع مختلف الزملاء سواء داخل "سكاي نيوز عربية" أو في المؤسسات الإعلامية الأخرى التي اشتغل بها سابقا.

وإثر هذا المصاب الجلل تتقدم إدارة "سكاي نيوز عربية" بأصدق عبارات المواساة لأفراد عائلة الفقيد رامز زغيب، وتدعو الله أن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رحم الله الزميل رامز زغيب وأسكنه فسيح جناته.