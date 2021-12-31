وخلال مباراة في دوري المدارس الثانوية باليابان، قرر لاعبو فريق "تاكاغاوا غاكوين" الرقص والاحتفال بطريقة دائرية، داخل منطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة.

رقص اللاعبين بطريقة دائرية أربك الفريق الخصم، الذي لم يعرف ما الذي يجري، وعند تنفيذ الركلة الحرة، تفرق اللاعبون الذين كانوا يرقصون إلى داخل منطقة الجزاء، لينجح أحدهم بوضع الكرة في الشباك برأسه.

وانتشر الفيديو بشكل لا يصدق على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول 24 ساعة فقط من نشره، لاقى 5 مليون مشاهدة على موقع تويتر.

وشارك الملايين الفيديو لغرابته وطرافته، خاصة وأن رقصة اللاعبين كانت تشابه رقصة الفتيات الصغيرات بالدوران في دائرة ممسكين أيدي بعضهم البعض.

وبالرغم من لجوء العديد من الفرق العالمية بالسابق، لخطط غريبة أثناء تنفيذ الركلات الحرة، إلا أن طريقة "الرقص والاحتفال" قبل تنفيذ الركلة لم يسبق أن استخدمت.