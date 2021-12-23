ونشر رجل الأعمال برينت بيشور نصائح حصل عليها من بطاقة عمل، كانت ملكا لجون براندون، مدير المبيعات الدولية السابق في أبل، وضع فيها "قوانين النجاح" التي يجب على كل موظف اتباعها.

لا تتعلق

النقطة الاولى المذكورة في بطاقة براندون، هي "عدم التعلق"، حيث نصح بعدم التمسك بالماضي، والانتباه بشكل أكبر للمستقبل.

الحقيقة

وينصح براندون بقول الحقيقة "دائما" حيث كتب في قوانينه: "دائما قل الحقيقة. نحن كمدراء نريد سماع الاخبار السيئة بأسرع وقت ممكن".

النزاهة

وفي النصيحة الثالثة التي نشرها موقع "إن دي تي في"، شدد براندون على النزاهة: "أعلى درجات النزاهة متوقعة منك. عندما تشك بأمر ما، استفسر كي تحافظ على النزاهة".

التواضع

وفي نقطة التواضع في العمل، كتب براندون عبارة "الجميع ينظف الأرضية"، في إشارة إلى أن العمل يشمل الجميع.

المهنية

وأكد براندون أنه على الشخص أن يكون "مهنيا" في أسلوب تعامله، وفي حديثه، وفي متابعته للقضايا والمشاريع.

الزبون

وأصر براندون مدير المبيعات عالميا في أبل لمدة 40 عاما، على الإنصات جيدا للزبون: "استمع للزبون فهو يفهم ما يريد في أغلب الأحيان".

العلاقات

وأكد مسؤول أبل أنه يجب على الموظف التركيز على علاقات مع الشركاء، تعود بفائدة للطرفين.

الفريق

وأشار إلى أن روح الفريق مهمة، وأنه على الجميع الاهتمام ببعضهم البعض ومساندة بعضهم البعض، لذلك مشاركة المعلومات هو أمر ضروري.

لا تقسو على نفسك

استخدم براندون مصطلح "لا تأخذ نفسك بجدية"، ويعني أنه يجب ألا تقسو على نفسك، ولا تطيل التفكير في مواقف وأخطاء ترتكبها، بل خذ الأمر دائما بروح رياضية.

الاستمتاع

النصيحة الأخيرة هي "استمتع"، وكتب براندون أن الأمر كله "لا يستحق العناء" إذا لم يستمتع الشخص بعمله.