ونشب الحريق في الطابق الرابع من مبنى سكني في مانهاتن، الخميس، وأظهرت لقطات فيديو التقطت من هاتف أحد المارة ألسنة اللهب والدخان الكثيف يتصاعد من نوافذ المبنى.

وفجأة ظهرت المرأة تتدلى من إحدى النوافذ قبل أن تمسك بأنبوب خارجي قريب، ثم شق الصبي طريقه ولحق بها.

وأكدت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك مقتل رجل في الحريق، الذي قالوا إنه نجم عن اشتعال بطاريات دراجة كهربائية.

وكتب مفوض الإدارة دانيال نيغرو على وسائل التواصل الاجتماعي: "تسبب حريق في الطابق الرابع في مقتل شاب، وترك امرأة متشبثة بالحياة وأصاب اثنين من المراهقين".

وتابع: "تأكد ضباط الإطفاء لدينا مرة أخرى من أن هذا الحريق نتج عن بطاريات دراجة كهربائية. هذا اتجاه ينذر بالخطر. العام الماضي شهدنا 44 حريقا ولم تحدث وفيات، وهذا العام شهدنا 93 حريقا وأكثر من 70 إصابة، والآن 4 وفيات ناجمة عن حرائق بطاريات الليثيوم".

وأوضح المسؤول: "تنفجر هذه البطاريات بعنف عند تلفها أو شحنها بشكل زائد عن الحاجة. نحن نحث على عدم شحنها في المخارج وأماكن النوم. يفضل شحنها في الهواء الطلق أو في مكان فارغ. نحن بحاجة للتأكد من أن الناس يشترون البطاريات المصرح بها".