وأوضح مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أجهزة البحث تلقت معلومات عن قيام رئيس حي النزهة ومسؤولين بالحي "بالتصرف بالبيع لصالحهم في المضبوطات الخاصة بالحملات الأمنية وحملات المرافق التابعة للحي".

وأشار المصدر: "بمراقبة القائم بأعمال رئيس الحي تبين اشتراكه مع مدير الإشغالات في عمليات البيع المخالفة للقانون. تم إعداد كمين للمتهمين وضبطهما خلال بيع أخشاب وحديد خاص بمخالفات إعلانات في الشوارع".

وكانت عملية البيع لأحد تجار الخردة، الذي نفى علمه بأن تلك الأحراز تابعة للحي.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة، المسؤولين الاثنين والتاجر، على ذمة القضية.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المضبوطات في حملات المرافق التابعة للأحياء، إما تسلم لأصحابها بعد دفع الغرامات المقررة، أو تباع لصالح الدولة بمعرفة الجهات الرسمية.

وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من ضبط هيئة الرقابة الإدارية سكرتير عام محافظة القاهرة سابقا بتهمة إهدار المال العام، وإضاعة نحو 76 مليون جنيه على الدولة من خلال تربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة هذا المبلغ المالي.