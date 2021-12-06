وقالت دار الإفتاء ليل الأحد في منشورها الأول إن "تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين"، مستشهدة بآية قرآنية وحديث نبوي.

وفي منشور ثان، قالت دار الإفتاء: "إذا كان الشرع الشريف أمرنا بعدم فعل المحرمات، التي منها شرب الخمر، فإن ذلك يحصل أيضا بترك الشيء المحرم وعدم القصد إليه، فالمسلم يخرج من عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه".

وربط كثيرون بين منشوري دار الإفتاء وتعليقات اللاعب المصري التي أدلى بها في حديث تلفزيوني، بشأن عدم شربه الخمر.

فعندما سئل صلاح عن سبب عدم شربه للخمر، قال إنه لا يريد فعل ذلك، ولم يتمن يوما أن يشربها.

وأثارت تصريحات هداف الدوري الإنجليزي بعض الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه لم يتطرق أبدا لوجهة النظر الدينية في المسألة.