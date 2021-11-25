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وكان طريق الكباش، الذي يعود لأكثر من 3 آلاف سنة، مخصصا لمواكب الملوك المصريين القدامى، ويعد أقدم طريق في مصر.

واكتشف الطريق لأول مرة في عام 1949، واستمرت الاكتشافات حتى عام 2017، وهو يتميز بتماثيل لها أجسام أسود ورؤوس كباس.

ويربط الطريق معبدي الأقصر والكرنك، أقدم المعابد التي شيدت في مصر على الإطلاق.

واستغرق العمل في مشروع إحياء طريق الكباش سنوات، علما أنه يضم ما يقرب من 1100 تمثال حجري أثري.