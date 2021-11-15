وتعهدت غوش، المعروفة بانخراطها في الأنشطة الخيرية، بتقديم شعرها إلى الأطفال المصابين بمرض السرطان في مستشفيات بمدينة مومباي.

وقالت غوش التي يتابع حسابها في إنستغرام أكثر من مليون و300 ألف شخص إنها فقدت والدتها عندما كان عمرها 6 سنوات، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ومنذ ذلك الحين تواظب غوش على زيارة المنظمات والمستشفيات التي تعمل لمرضى السرطان، معتبرة أن من الواجب منح هؤلاء المصابين بعض السعادة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.

وعن موعد التبرع بشعرها، قالت غوش إنه سيكون بمجرد الانتهاء من فيلمها المقبل "ريد"، وستقص شعرها بالطريقة التي تطلبها منها إدارة المستشفيات.