وردت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم المسرحية، قائلة: "المسرحية من الأدب العالمي لجان بول سارتر، وتم تقديمها في الستينيات وقدمت الدور الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، فنحن نعيد العصر الذهبي للمسرح. قيام الفنانة سميحة أيوب بإخراج العمل وترشيحي للدور، شيء جديد ومختلف".

وأضافت: "المسرحية تم تقديمها من قبل، فلماذا هذا الجدل الكبير حول العمل؟. الجمهور مختلف الآن، فلابد أن نغير المفاهيم وأن نواجه ذلك، وهذا ردي على سخرية بعض رواد مواقع التواصل. أتمنى أن تعجب المسرحية الجمهور، فما يهمني أن أقدم فنا محترما، وبخصوص الاسم، فهو مأخوذ من اللغة العربية ولا عيب فيه".

وكانت شاهين قد كشفت أثناء تواجدها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أنها قررت خوض التجربة على أن تكون مسرحية "المومس الفاضلة" من إخراج الفنانة سميحة أيوب، التي سبق لها لعب دور البطولة في نفس المسرحية في ستينيات القرن الماضي.