والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي.

وتراجع فيلم (ديون) "تل من الرمال" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة تيموتيه شالاميه وريبيكا فيرجسون وزيندايا ومن إخراج دوني فيلنوف.

واحتفظ فيلم الحركة والإثارة (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" بالمركز الثالث مسجلا 6.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.

وتقدم فيلم الحركة (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الخامس إلى المركز الرابع محققا 4.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون وميشيل وليامز وناعومي هاريس ومن إخراج أندي سركيس.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (رونز جن رونج) في المركز الخامس مسجلا 3.6 مليون دولار.