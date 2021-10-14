ويمثل المدافع الفرنسي (25 عاما) أمام المحكمة الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، في قضية الاعتداء على صديقته التي تعود إلى عام 2017، عندما كان يلعب لأتلتيكو مدريد الإسباني.

وألقي القبض على هيرنانديز في فبراير 2017 بعد اعتدائه على صديقته، مما تسبب في دخولها المستشفى، ووقتها تم تسليمه أمرين قضائيين أحدهما بخدمة المجتمع والآخر بالتقييد.

إلا أن هيرنانديز، الذي يلعب شقيقه ثيو لميلان الإيطالي، لم يمتثل للأوامر، فحكم عليه في مدريد عام 2019 بالسجن 6 أشهر، وهو حكم واجب النفاذ، لكن اللاعب لم ينفذه أيضا.

وسيكون على بطل العالم عام 2018 مع منتخب "الديوك"، المثول أمام المحكمة الإسبانية بعد 5 أيام، علما أن أمامه 10 أيام للذهاب طوعا إلى السجن.

إلا أن هيرنانديز، الذي دفع بايرن ميونيخ 80 مليون يورو لضمه في صيف 2019، يعتزم استئناف الحكم.