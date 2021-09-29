وبتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، طورت اللعبة كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك تماشيا مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي".

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن تصميم اللعبة تم بالتعاون مع "إكسبو" وعدد من الجهات التعليمية والمجتمعية والمختصين حرصا على دعم الحدث التاريخي الأول في المنطقة وتعزيز الوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية وإبداع يعكس الرؤية المستقبلية للدول المشاركة.

وأكد أن الألعاب الإلكترونية التوعوية التي تطلقها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي تحظى بإقبال كبير، منوها بتجاوز عدد مرات تحميل الألعاب 33,7 مليون على مختلف منصات الألعاب الالكترونية، مما يمثل حافزا قويا للمشاركة في الترويج لإكسبو 2020 دبي والتوعية بفعالياته وأحداثه وأجنحته.

وأوضح أن اللعبة تقدم للمشترك جولات تعريفية حول إكسبو وتتوفر بـ6 لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.