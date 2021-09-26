وحسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد عثر أهالي المنطقة على جثة أم وطفلتيها أسفل عقار بمدينة 15 مايو.

وبعد انتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، كشفت التحريات الأولية أن طفلة عمرها 7 سنوات كانت تحمل شقيقتها بشرفة العقار، اختل توازنها وسقطتا من العقار.

وفي تلك اللحظة هرعت الأم للشرفة وعندما رأت دماء ابنتيها على الأرض سقطت خلفهما، ولقى الثلاثة مصرعهن فورا.

وبالفحص اتضح وجود كدمات وكسور متفرقة بجسد الأم وطفلتيها، وتم نقل الجثث إلى المشرحة.