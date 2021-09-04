وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فإن تحريات مباحث الآداب، رصدت شبكة تعمل في أعمال غير أخلاقية داخل مركب على كورنيش النيل في الجيزة.

ووفق الصحيفة فإن زعيمة الشبكة تولت مهمة استدراج فتيات قاصرات لممارسة الرذيلة مع أثرياء لقاء حصولهن على مبالغ مالية.

وقررت النيابة العامة حبس زعيمة الشبكة والفتيات اللواتي ألقي القبض عليهم في المركب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت تهمة تكوين شبكة دعارة واستقطاب القاصرات للأعمال المنافية للآداب لزعيمة الشبكة، بينما اتهمت الفتيات ممارسة الدعارة.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، واستجوبت المتهمة الرئيسية وشبكتها، واعترفت عضوات الشبكة بتفاصيل الجريمة وأنهن يمارسن تلك الأعمال منذ عدة أشهر.