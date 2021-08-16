وتعود بداية الدعوى القضائية لعام 2019، بعدما غادر دانيال راولز مطعم La Fogata Mexican Grill وهو في حالة سكر، وانتهى به الأمر بالقتال مع رجل آخر في موقف للسيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد كان دانيال والرجل الذي تشاجر معه، يتناولان مشروبات كحولية في مطعم بمدينة أندروز بتكساس، وقد أصيب الأول في رأسه بعد سقوطه على حافة إسمنتية.

ونصت الدعوى المقامة بحق المطعم، أن مالكه ونادل لم يذكر اسمه، يعدان مسؤولان عن إصابة دانيال، وذلك للسماح لهما بالمبالغة في شرب الكحوليات، ومغادرة المكان وهما في حالة سكر شديد.

كذلك زعمت الدعوى، أن النادل لم يتلقى تدريبا كافيا حول الفترات التي ينبغي عندها التوقف عن تقديم الكحوليات للزبائن، هذا إلى جانب اتهام صاحب المطعم بعدم تبنيه قواعد السلامة فيما يتعلق بساحة الانتظار الخارجية والتي شهدت العراك بين الرجلين.