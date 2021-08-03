وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت عارضة الأزياء ساشا أتوود (25 عاما) إنه "من المحزن للغاية أن يترعرع الشباب وهم يعتقدون أن نشر الإساءات عبر الإنترنت أمر جيد".

وأضافت أن "الأمر وصل إلى حد التهديدات بالقتل"، بعد إخفاق غريليش ورفاقه في مباراة النهائي أمام المنتخب الإيطالي.

وأردفت وقد اعتصرها الألم والغضب، أن "بيئة وسائل التواصل الاجتماعي سامة"، خاصة على حسابيها في "إنستغرام" و"تيك توك".

وأوضحت ساشا: "كنت أتلقى على سبيل المثال 200 تهديد بالقتل يوميا، ولا أبالغ عندما أقول ذلك. الكثير من الرسائل لا تزال تصنلي كل يوم، ومن قبيل: أتمنى أن تموتي".

وكشفت أنها تلقت تهديدات من فتيات أعمار بعضهن 13 و14 عاما، معتبرة أن الأمر "شيء مخيف".

وشددت عارضة الأزياء الشهيرة على أنها "تحجب الأشياء الخاصة بها عن وسائل التواصل، لأن الناس لئيمون للغاية"، وفقا لتعبيرها.

وكان الإنجليز يمنون النفس بالفوز بلقب بطولة أوروبا لأول مرة في التاريخ، لكن الإيطاليين كان لهم رأي آخر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، وحسمتها ركلات الترجيح.