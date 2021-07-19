وقال الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والد لكل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

وأضاف عبد العزيز في منشوره: "دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خضوع الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية مساء السبت، لاستئصال تكيس على المبيض، إلا أن النجمة المصرية لخطأ طبي أثناء العملية، أدى لدخولها في غيبوبة تامة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الفنان تامر مجدي، تأكيده دخول الفنانة ياسمين في غيبوبة، بعد ما وصفه بخطأ طبي، نتج خلال عملية جراحية أجرتها الفنانة السبت.

وكتب مجدي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

ومن ناحيته، وصف الممثل المصري أحمد حلمي، حالة ياسمين الصحية بالصعبة، في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له الحالة بالـ"خطرة".