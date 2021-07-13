وتحدث محمد علاء لموقع "سكاي نيوز عربية" عن كواليس العمل، قائلا: "نعمل في هدوء تام على المسلسل، الذي يمكن تصنيفه في إطار (الأكشن) والدراما الحديثة السريعة، وقد يكون أول إنتاج من نوعه بهذا الشكل في الشرق الأوسط".

وعن ترشيحه للعمل في المسلسل، قال: "أخبرتني بالترشيح وكيلة أعمال المستشار تركي آل الشيخ، عن طريق المخرج أحمد مدحت، وهو من أول الأشخاص الذين وضعوني على أول طريق التمثيل، من خلال مسلسل (أنا شهيرة) ثم مسلسل (اختفاء)، معربا عن حبه للعمل مع هذا المخرج.



وعبّر علاء عن سعادته بالعمل مع نجوم العمل، على رأسهم الفنان آسر ياسين، وهو أول عمل يجمعهما معا، بالإضافة إلى الفنانين غادة عادل وخالد الصاوي وريم مصطفى، والمخرج أحمد مدحت.

ووصف علاء نفسه بـ"المحظوظ"، وذلك لأنه يشارك في أول تجربة من تأليف تركي آل شيخ، مشيرا إلى أن كواليس العمل "تتم في تناغم وحماس".

"قمر 14"

ويستعد علاء لعرض أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "قمر 14"، الذي يتضمن خمس حكايات، كل حكاية على مدار 15 دقيقة، يقدمها نجوم من بينهم الفنانين خالد النبوي وياسمين رئيس وأحمد حاتم وأحمد الفيشاوي، وغيرهم.



كذلك يشارك في فيلم "العميل صفر"، الذي بدأ تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وجاري استكماله، ويشارك في بطولته الفنانين أكرم حسني وبيومي فؤاد ولبلبة ونيلي كريم.



"الإرهابي همام"

وعن تجسيد شخصية "الإرهابي همام" ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، أوضح علاء أن المخرج بيتر ميمي قام بعرض هذه الشخصية عليه، وتناقش كثيرا معه ومع المؤلف هاني سرحان، حتى تتضح أبعاد الشخصية تماما، ومن ثم قام بتجسيدها في المسلسل. وحققت الشخصية نجاحا ملحوظا وسط كوكبة من نجوم المسلسل، أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وغيرهم.

وعن أهم الصعوبات التي واجهته في أعماله، قال علاء إنه كان "يضطر لتعلم كل ما يرتبط بالشخصية التي يجسدها"، فذهب لتعلم "رقص التانغو"، والرسم، وشاهد أفلاما تسجيلية عن اعترافات الإرهابيين في العالم وطريقة كلامهم، وقرأ تحقيقات النيابة.

كما قام بدراسة شخصية زوجة الإرهابي همام عطية، ليستقي معلومات كافية عن هذه الشخصية، حتى "يتعايش معها ويجسدها على نحو مقنع".



المنصات الإلكترونية



وتطرق علاء في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، لمسألة عرض الأفلام على المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنها "أداة عصرية أصبحت تحقق مشاهدات كبيرة، ولا تقل أهمية عن العرض السينمائي التقليدي في دور العرض". ولفت إلى أن مسلسل "ليه لا" حقق نجاحا كبيرا من خلال هذه المنصات.



وعن فكرة البطولة المطلقة، أكد الفنان المصري أنها "حلم أي فنان"، لكن "ينبغي أن يكون هذا في إطار تحكمه مواصفات العمل"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقوم بتجربة بطولة مطلقة لمسلسل من 10 حلقات.

وأوضح أنه كثيرا ما يرفض المشاركة في أعمال "لا يرى أنها تشكل إضافة قوية له، إما لأنه جسدها من قبل، أو لكونه لا يرى نفسه فيها"، مشيرا إلى حرصه على "التنوع والاختلاف في الأدوار التي يقدمها، حتى لا يشعر الجمهور بالملل".



وعن فكرة تصدر بعض الأعمال "التريند"، فقد أكد علاء أنها "ليست معيارا قاطعا على مدى نجاح العمل أو فشله".

وكشف في ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن طموحاته الفنية "لا تنتهي"، مؤكدا أن "كل عمل فني سيشارك فيه، سيكون بنفس الشغف والخوف والاجتهاد".