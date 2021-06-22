وقالت راتشادوان بوينجبراسوبون، وهي من سكان منطقة هوا هين غربي تايلاند، إنها استيقظت على صوت داخل المطبخ، وهرعت لتجد فيلا كسر الجدار ويطل برأسه باحثا عن شيء ليأكله.

وتظهر مقاطع الفيديو التي التقطتها السيدة، الفيل وهو يمد خرطومه ليحطم الخزائن والأدراج ويطرق الأطباق.

وفي لحظة ما، التقط ما يبدو أنه كيس بلاستيكي باستخدام خرطومه ووضعه في فمه، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وقالت راتشاداوان: "رأيت أفيالا تتجول في أنحاء مدينتنا بحثا عن الطعام منذ أن كنت صغيرة. لكن هذه المرة الأولى التي يدمرون فيها منزلي بالفعل".

وأضافت أنه لم يكن هناك طعام في مطبخها السبت عندما جاء الفيل، لكنه "ربما كان يحاول سرقة الملح".

وقالت إدارة الحديقة الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في المنطقة، في منشور على "فيسبوك"، الأحد، إن الفيل دخل المطبخ لأنه شم رائحة الطعام.

وأوضحت الإدارة: "الفيلة من الحيوانات آكلة العشب، لذا فهي تحتاج إلى معادن من الطعام المالح، وهو أمر ضروري لأجسامها. سيحاولون العثور على أي معادن. قمنا بإبلاغ السكان المحليين".

لكن منظمة أخرى معنية بحماية الحياة البرية، قالت إن الفيل ربما استهدف المنزل لأنه يقع جوار مدخل حديقة وطنية تعيش فيها الأفيال.

وتتصاعد الصراعات بين الفيلة والبشر خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط في تايلاند إنما في دول أخرى أيضا، بسبب تقلص مساحات الغابات وتوسع رقعة السكان.

وباتت الحيوانات العملاقة تغزو المناطق السكنية بحثا عن الطعام، في ظل قلة الحزام الأخضر الذي يمدها بالموارد.