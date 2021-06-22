وقضمت الفئران أسلاك معتقل ويلينغتون الواقع في منطق ريفية وأحدثت أضرارا في سقوف قاعاته وزنزاناته، وفق "فرانس برس".

وأوضح المفوض المكلف سجون المقاطعة بيتر سيفرين أن "صحة الموظفين والمعتقلين وسلامتهم ورفاههم هي أولويتنا المطلقة، ومن المهم بالتالي التحرك بأسرع ما يمكن لإنجاز التصليحات".

وسيتم نقل ما يصل إلى 420 سجيناً و200 موظف إلى مؤسسات أخرى بحلول نهاية يونيو.

وقال كيفين كوركوران المسؤول في إدارة السجون: "نريد إنجاز هذه الأعمال دفعة واحدة (...) حتى لا نكون ضحايا هذه الآفة".

ويواجه شرق استراليا منذ أشهر اجتياح قوارض تهاجم المساكن وتلتهم المحاصيل.

وهي آخر كارثة تحل بالمزارعين الأستراليين بعد سنوات من الجفاف وأشهر من حرائق الغابات المدمرة في أواخر 2019 وفيضانات تلتها.

وظهرت القوارض في أستراليا منذ أكتوبر مع تسجيل محصول زراعي استثنائي بعد أسوأ جفاف في تاريخ البلاد.