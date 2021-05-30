ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تلاحق شرطة مدينة نيويورك رجلا يبلغ من العمر 41 عاما، متهم بتخدير واغتصاب 3 فتيات مراهقات في منزله، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ووفقا للسلطات، فإن دوين غوردون، وهو أميركي من أصول إفريقية، قام بتخدير واغتصاب 3 فتيات بعمر 13 عاما، بين فترة أكتوبر 2020 ومايو 2021.

وطالبت شرطة نيويورك بمساعدة العامة في توفير معلومات عن غوردون، في حال مصادفته في نيويورك أو خارجه.

وقالت السلطات أن غوردون أقنع الفتيات بالمجئ لمنزله للاحتفال، ولم تكشف تفاصيل إضافية عن الوقائع.

وتتوقع السلطات أن يكون هناك أكثر من 3 ضحايا لغوردون لم يكشف عنهم حتى الآن.