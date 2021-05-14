وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القط قفز من الطابق الخامس، ثم واصل المشي بطريقة هادئة في الخارج.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإطفاء في شيكاغو، تصاعد الدخان من البناية، بينما كانت الجهود جارية لأجل السيطرة على الحريق.

وكان بعض الحطام قد بدأ في التساقط من النافذة، عندما أقبل القط على خطوته الجريئة وقفز إلى الخارج حتى ينجو من الهلاك.

ولم يجر تسجيل إصابات من جراء الحريق الذي شب في شقة واحدة فقط، ولم يتم تحديد سبب اندلاع النار حتى الآن.

ويستطيع القط أن يقفز من أماكن مرتفعة ثم يحط على الأرض بثبات، دون أن يصاب بأي أذى، والفضل في ذلك يعود إلى خاصية في جسمه.

ويتمتع القط بهذه القدرة بفضل العمود الفقري المرن، ونظرا إلى عدم وجود عضلة الترقوة، وهذان الأمران يتيحان للحيوان أن يقفز إلى الأرض وأجزاء جسمه في أكثر من اتجاه.

ولا يتردد القط في القفز من الأماكن مرتفعة عندما يستشعر وجود أخطار محدقة به، لأنه يدرك قدراته الكبيرة في القفز.