وقال موقع "اليوم السابع" إن جمال سلامة توفي عن عمر يناهز 75 عاما داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي محمد السماحي، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح بأن حالة خاله الصحية تدهورت، مما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات المعادي.

وأضاف السماحي أن المسؤولين بالمستشفى قرروا تحويل الموسيقار جمال سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم.

يشار إلى أن الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، ومع المطربة ماجدة الرومي "بيروت ست الدنيا" و قصيدة "مع جريدة" للشاعر نزار قباني.

كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات في حقبة الثمانينات، التي بقيت خالدة في ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبي دائما".