وقال عبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية": "من المُقرر إصدار أغنية جديدة من كلماتي، وبالتعاون مع المطرب علي الحجار، وبمشاركة شقيقه أحمد الحجار".

تفاصيل الأغنية الجديدة

ويحرص عبد الله مع فريق العمل على التكتم عن تفاصيل الأغنية الجديدة الخاصة به، إلى حين الانتهاء من تجهيزها، والإعلان عنها قريبًا، تزاماً مع أول أيام شهر رمضان المبارك، مكتفيا بالقول إن الأغنية تحمل عنوان "اشتقنالك"، وتتسم بالطابع الديني، وبالأجواء الروحانية.

وأكد عبد الله أن الأغنية مُميزة، وجديدة، وقد تكون مختلفة، وبها قدر من الإبداع، وستكون مفاجأة للجمهور، وأضاف: "أعتقد أنها ستنال إعجاب محبينا، ومتابعينا بالوطن العربي".

وعن علاقته بالمطرب علي الحجار، أوضح أن هناك علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، تجمعه بالمطرب علي الحجار قائلاً: "علي الحجار صديق قريب جداً من قلبي، بالإضافة إلى أنه عشرة عمر، وأحبه للغاية جداً، كما أحب شقيقه أحمد الحجار، واعتبرهم جزءًا من عائلتي".

وقال علي الحجار، عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: "قريبا أغنية جديدة لرمضان كتبها صلاح عبد الله.. لكنه صمم يغني الأغنية بدلا مني".

وظهر في فيديو "برومو" الأغنية، الفنان صلاح عبد الله وهو يغني كلمات الأغنية، لكن بصوت المطرب علي الحجار.

هجمة مرتدة

في سياق آخر، أوضح عبد الله في سياق تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" أنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويجسد من خلاله دور ضابط جيش متقاعد قرر العمل في مشروع مكتبة للأدوات المدرسية لتحسين وضعه الاقتصادي، وهو في الوقت ذاته والد شاب مصري يعمل في الخارج تعرض لمحاولة تجنيد من قبل استخبارات دولة أجنبية، والذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال درامية أخرى.