وأظهرت صورة جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي السيارة الفاخرة من طراز "بي إم دبليو" وقد طوقت بأعمدة حديدية رزعت في الأرض، مما يعجل انتزاعها أمرا صعبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المزارع عمد إلى هذا الفعل، بعدما بات الدخول إلى مزرعته أمرا مستحيلا بسبب السيارة التي لم يجد صاحبها مكانا لركنها سوى مدخل المزرعة.

وقالت الصحيفة إن المزراع بهذا التصرف، أي حجز السيارة بالحديد، أراد توجيه رسالة إلى الزائرين بعدم ركن سياراتهم في هذا المكان.

وذكرت إميلي دورانت، عضو مجلس حزب الخضر البريطاني، التي تمثل مناطق لانغورز بميد ويلز غربي بريطانيا، حيث وقعت الحادثة أن على السياح احترام طبيعة العمل.

وأضافت أنه "لأمر رائع أن نرحب بالجميع في ويلز (..)، لكن من فضلكم لا تركنوا (سياراتكم) أمام مداخل المزارع".

وعلقت على الصورة قائلة: "عندما لا يستطيع المزارعون رعاية ماشيتهم، فإن ذلك يجعلهم منزعجين قليلا".