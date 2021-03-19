وتطايرت ألسنة اللهب في بيت من ثلاثة طوابق بمدينة سيدني، بعدما شب الحريق في الدراجة الكهربائية.

وحضر أكثر من 20 رجل إطفاء إلى الموقع لأجل السيطرة على الحريق الذي أحدث حالة من الهلع، واستطاع سبعة ممن كانوا يسكنون البيت، أن يلوذوا بالفرار قبل وقوع الكارثة.

وأوضحت هيئة الإطفاء في منطقة نيو ساوث ويلز، أن أربعة من سكان البيت غادروا البيت بشكل آمن، فيما لجأ آخران إلى الشرفة وظل آخر داخل البيت.

واستطاع رجال الإطفاء أن يقوموا بإخراج الجميع من البيت الذي كان مشتعلا بالنار، واحتاج اثنان من الناجين إلى تلقي علاج في المستشفى.

وحذرت السلطات، مستخدمي الدراجات الكهربائية، من استخدام أجهزة شحن غير أصلية، وحثت على الشحن في أماكن بعيدة عن غرف النوم.

وحثت أيضا على التأكد من تركيب البطاريات من قبل وكالات مختصة، فضلا عن تركيب أجهزة إنذار بالحريق في أماكن الشحن.