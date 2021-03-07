في هذا الصدد، قال موقع "livejapan" إن السائحين الراغبين في زيارة اليابان يستحسن أن يطلعوا على الكتيبات الإرشادية التي ستفيدهم كثيرا فيما يتعلق بثقافة وأعراف المجتمع الياباني.

فيما يلي نقدم لكم بعض "التعليمات اليابانية" المدهشة والمتواجدة في الكتيبات الإرشادية:

- اليابانيون يهربون!

تقول إحدى الكتيبات الإرشادية إن "اليابانيين يهربون دائما عندما يسألهم الأجانب والسياح عن الاتجاهات باللغة الإنجليزية".

في اليابان، غالبا ما تُرى اللغة الإنجليزية على اللافتات وأسماء المتاجر كما يجري تدريسها للمواطنين من المدرسة الابتدائية، إلا أن التواصل وخوض محادثة بها يعتبر "أمرا غير محبذ" من طرفهم.

لذلك، فلا يجب على السائحين الاعتقاد بأنهم يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية مع أي ياباني في الشارع.

- مناديل مجانية في الشارع:

ينصح دليل أميركي بـ"قبول المناديل الموزعة في الشارع بشكل مجاني". ويقول الكتيب الإرشادي إن المناديل الموزعة يجري اعتبارها كـ"هدايا تذكارية"، مشيرا إلى أن المناديل جزء من الحياة اليومية لسكان اليابان.

- آداب الهاتف في القطار:

لا أحد في القطارات اليابانية يجب أن يتحدث في الهاتف، هذه قاعدة متعارف عليها في اليابان وتنصح بها مختلف الكتيبات الإرشادية.

قد تجدها وجهة نظرة غريبة، حيث أن اليابانيين يعتبرون أن التحدث مع الأشخاص على متن القطار أمر مقبول، لكنه مرفوض عبر الهاتف.

- تجنب الجوارب الممزقة:

يعد خلع الحذاء لحظة الدخول إلى أي فضاء خاص القاعدة الأكثر شهرة في اليابان، وتحرص كل الكتيبات الإرشادية على تضمين هذه النقطة ضمن نصائحها.

ولأن السياح سيضطرون إلى خلع أحذيتهم، فإن الكتب الإرشادية تنصحهم أيضا بتجنب ارتداء جوارب ممزقة أو بها ثقوب، رفعا للحرج.