وقال موقع "سي إن بي سي" إن أكثر ثلاث سيارات تحظى بثقة المستهلك الأميركي حاليا هي "لكزس وبورشه وكيا"، حسب نتائح تقرير "جي دي باور".

وأبرز التقرير، في المقابل، أن أقل ثلاث سيارات موثوقية هي "جاغوار وألفا روميو ولاند روفر".

أما سيارات تسلا الكهربائية فجاءت في المرتبة 30 من أصل 33 علامة تجارية للسيارات.

وتحظى نتائج الدراسات التي تنجزها "جي دي باور" بثقة كبيرة، حيث غالبا ما تؤثر على عملية بيع وشراء السيارات وبوليصات التأمين.

وحللت الدراسة آراء 33251 مالكا معتمدا لمركبات موديل 2018 التي جرى بيعها في الولايات المتحدة.

واعتمد الاستبيان الذي طرح على مالكي السيارات على مجموعة من الأسئلة، أبرزها عدد المشاكل التي واجهتها سياراتهم خلال العام الماضي.

وبناء على عدد المشاكل المبلغ عنها، يتم تحديد درجة السيارات، وكلما انخفضت الدرجة، كلما زادت موثوقية السيارات.

يشار إلى أن أغلب مشاكل السيارات التي جرى التبليغ عنها تتعلق بأنظمة الصوت والاتصالات والترفيه والملاحة.