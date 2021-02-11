وأوضح مغاوري، أن سيد رجب كان قد دخل إلى أحد المستشفيات منذ أسبوعين تقريباً، وجرى إجراء مسحة طبية له، وتم معاودة المسحة، وحتى الآن هو يرقد في المستشفى لتلقي العلاج إلا أن حالته الصحية، تحسنت بالمقارنة بالحالة التي كان عليها وقت دخوله للمستشفى، لافتاً أن نقابة المهن التمثيلية، تعمل بشكل دائم على التواصل مع أي فنان يتعرض إلى أي وعكة صحية، وخاصة فيروس كورونا.

وفور إعلان الفنان المصري سيد رجب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، تحولت الصفحة إلى دفتر مواساة ودعاء له بالشفاء العالج، قبل أن يتحول إلى"تريند"، عبر محرك البحث جوجل، كأحد أكثر ما يبحث عنه المصريين خلال اليوم، واستمر البحث لأكثر من يومين متتاليين.

وحول هذا يقول مغاوري لـ"سكاي نيوز عربية":" ملايين من الجماهير، يعشقون سيد رجب، لما قدمه للفن والدراما المصرية أعمال، وأنا شخصياً أتلقى العشرات من الاتصالات اليومية، من محبي الفنان للاطمئنان على صحته بشكل دائم، وأُقوم بطمأنتهم عليه.

من جانبه بعث الفنان الكوميدي والصديق المقرب لـ"سيد رجب"، "بيومي فؤاد"، رسالة طمأنينة إلى جماهير الفنان المصاب من خلال سكاي نيوز عربية قائلاً: "الحمد لله الحالة الصحية لسيد رجب جيده، وأحب أن أطمأن جماهيره عليه، واتصلت به بنفسي وحدثته وأطمأنيت عليه، وهو الأن أفضل إلا أنه لا يزال في المستشفى ولم يغاد حتى الآن.

يذكر أن الفنان سيد رجب كان قد انضم إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.