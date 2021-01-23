وألقي القبض على جاشوا شنكر، 22 عامًا، بعد حادث يوم الخميس بتهم تشمل سرقة سيارة، والاعتداء على ضابط شرطة، وحرمان ضابط من وسائل الاتصال أو الحماية، ومقاومة ضابط دون عنف، وفقًا لتقرير مكتب مأمور جاكسونفيل.

وهرع رجال الشرطة بعد تلقي تقارير تفيد بقيام رجل عارٍ بالركض على الطريق السريع 10 في غرب جاكسونفيل قبل ظهر الخميس.

وقال التقرير إن شنكر كان ملقى على الطريق، عندما توقف ضابط على الجانب المقابل، لكنه أفاق بعد ذلك وشرع في الجري نحو الضابط، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

ولم يذكر التقرير كيف تمكن شنكر من سرقة السيارة. واكتفت السلطات بتأكيد سرقة سيارة تابعة لمدينة جاكسونفيل. وأظهرت لقطات لموقع "فيرست كوست نيوز" أن السيارة المحطمة كانت سيارة دورية.

وذكر تقرير الشرطة، أن الحادث ألحق أضرارا بالمركبة، بقيمة 10000 دولار.

وقالت السلطات إن الضباط لاحظوا إصابة شنكر بجرح سطحي بعد الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لفحصه.

وكان شنكر محتجزًا على ذمة كفالة 4011 دولارًا.