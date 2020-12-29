وأسس كاردان دار الأزياء الأولى سنة 1950، ولم يفارقه شغف "الموضة" منذ ذلك الحين، إلى أن حصد شهرة واسعة وفتحت فروع الدار في مختلف مناطق العالم.

ويعد الراحل رجلا عصاميا، بحسب ما توثقه سيرته، لأنه كان يعمل لدى خياط وهو طفل صغير، ثم استطاع أن يشق طريقه بخطى واثقة.

وولد الراحل في البندقية الإيطالية لعائلة ثرية، لكن والديه فضلا أن يهاجرا إلى فرنسا هربا من الفاشية.

وفي سنة 1945، انتقل كاردان إلى العاصمة باريس ودرس فيها الهندسة، ثم عمل في دار للأزياء بعد الحرب العالمية.

وبدأ كاردان بإطلاق مجموعة ملابس رجالية في البداية، ثم شرع في إطلاق مجموعات أخرى نسائية، منذ سنة 1957، ثم توالت محطات النجاح الخاصة بالراحل.

وأحدث كاردان انقلابا في عالم الأزياء والموضة في الستينات والسبعينات بما أدخله من لمسات عصرية، كما اشتهر أيضا بما أدخله من طفرة على عالم الموضة بنجاحه في جعل اسمه علامة تجارية بارزة لها وزنها.