ووفق ما نقلت "أسوشيتد برس" فقد تعاونت مجموعة "بلو سكاي ريسكيو"، وهي مجموعة تطوعية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وغيرها من أعمال الطوارئ، مع قرويين في مقاطعة تشونغ بالقرب من مدينة تشونغتشينغ.

وجمع القرويون 80 ألف يوان (12200 دولار) لشراء طائرة من دون طيار، وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

وتُظهر مقاطع مصورة أصدرتها شركة بلو سكاي مهمة قامت بها الطائرة مؤخرًا. إذ تحوم الطائرة فوق خلية بحجم حقيبة سفر قبل أن تنقلب لأسفل. وحين يفعل مشغل الطائرة مفتاح الإشعال، تطلق الطائرة غير المأهولة رشقات نارية على الخلية.

وجاء في مقال على تطبيق إخباري محلي تديره قناة تشونغقينغ المملوكة للدولة: "تقشر رماد عش الدبور المحترق وسقط تدريجياً، وأشاد السكان المحيطون بفريق الإنقاذ".

ونقلت المقال عن أحد السكان شكره لبلو سكاى على مساعدة القرية: "الآن لا داعي للقلق بشأن تعرضنا للسع من دبور".

وقالت بلو سكاي إنها دمرت 11 خلية حتى الآن. هناك أكثر من 100 أخرى للتعامل معها.