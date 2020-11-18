وجاءت عناوين الصحف والمواقع العربية مخلدة لذكرى أسطورة التمثيل الذي رحل عن عالمنا عام 2005، لكن هناك خطأ وقع فيه الجميع، حيث نشرت وسائل الإعلام، أن اليوم يوافق الذكرى الـ71 لميلاد أحمد زكي، والحقيقة أنها الـ74.

ففي لقاء قديم لبرنامج "البيت بيتك" الذي كان يبث على شاشة التلفزيون المصري، حاور الإعلامي محمود سعد خلاله هيثم، نجل أحمد زكي، داخل منزل والده، وحينها عرض سعد بطاقة الهوية الشخصية لأحمد زكي، التي أوضحت أنه من مواليد 1946 وليس 1949.

ورغم احتفاء غوغل بالفنان المصري، إلا أنه وقع في الخطأ ذاته، بوضع تاريخ ميلاد غير صحيح في معلوماته عنه، حيث ذكر أنه من مواليد عام 1949.