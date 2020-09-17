وعلّق توني وليامز (75 عاما) لوحة على نافذة منزله في بريطانيا، كتب عليها: "لقد خسرت جو. زوجتي العزيزة وتوأم روحي. ليس لدي أصدقاء أو عائلة.. لا يوجد أحد لأتحدث معه".

وأضاف: "أجد الصمت المتواصل على مدار 24 ساعة عذاب لا يمكن تحمله.. ألا يمكن لأحد أن يساعدني؟".

وخسر ويليامز زوجته في مايو الماضي، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، ولا يوجد لديه أي أبناء أو أصدقاء.

وبعد وفاة زوجته، حاول ويليامز التعرف على أصدقاء من خلال نشر إعلان في صحيفة محلية، إلا أنه لم يتلق أي اتصالات، ثم حاول أن يطبع بطاقات صغيرة أشبه ببطاقات العمل وتوزيعها على أشخاص في السوبرماركت أو في منطقته، لتفشل هذه المحاولة أيضا.

وبعد تلك المحاولات، قرر الرجل السبعيني تعليق هذه اللافتة على نفافذته، حيث التقط أحد صورتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتنهمر عليه طلبات الصداقة عبر البريد، وتحظى قصته بتغطية إعلامية كبيرة، منحته الكثير من الأصدقاء.