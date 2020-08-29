وأعلن خفر السواحل أن الاكتشاف حدث الخميس في مرفأ باتراس غرب اليونان، فيما كانت الشاحنة على وشك الصعود على متن عبارة متجهة إلى إيطاليا.

واعتقل رجل يوناني عمره 63 عاما بتهم الاتجار في المخدرات بعد العثور على 105 كيلوغراما من الكوكايين، مخبئة في مائة عبوة بلاستيكية صغيرة، وفقا لما نقلت "أسوشيتد برس" عن خفر السواحل.

وقالت السلطات إن قيمة المخدرات السوقية تبلغ نحو 3 ملايين يورو (3.6 مليون دولار).