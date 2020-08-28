وكانت الطائرة على وشك مغادرة مطار ستانستد في لندن إلى مدينة بيزا الإيطالية، عندما وصلت رسالة نصية إلى أحد الركاب تؤكد إصابته بالفيروس.

وخلال دقائق، وصل مجموعة من الرجال الذين يرتدون ملابس واقية إلى الطائرة لإخراج الراكب والشخص الذي كان يسافر معه، ونقلهم إلى منطقة معزولة في المطار.

ووسط ذهول الركاب، قام أحدهم بتصوير الواقعة، فيما بدأت مضيفة بالتحدث مع المسافرين لطمأنتهم.

ونشرت شركة "رايان إير" بيانا أكدت فيه أن الراكبين أمضيا أقل من 10 دقائق على متن الطائرة، وكانا ملتزمين بارتداء الكمامة طوال الوقت في الطائرة والمطار، كما هو الحال مع بقية المسافرين، مما يعني أن فرص انتقال العدوى للركاب وطاقم الطائرة "ضئيلة".

وبعد الواقعة تأخر إقلاع الطائرة لنحو ساعتين، حتى يتم تعقيم المقعدين والمنطقة المخصصة لحقائب المسافر المريض ورفيقه، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.