أفاد تقرير لإدارة أمن النقل أن المسافرين فقدوا 926 ألف دولار في 75 مطارا في العام الذي انتهى في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة بيتسبرغ تريبيون-ريفيو. يقول المنظمون الفيدراليون إن الكثير من الأموال المفقودة جاءت من أشخاص يفرغون جيوبهم لإجراء عمليات الفحص الأمني.

وتقول الصحيفة إن أكبر المبالغ فقدت في مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وميامي ولاس فيغاس ودالاس. في مطار بيتسبرغ الدولي، حيث مقر الصحيفة، فقد المسافرون مبلغ 5000 دولار.

تقترح إدارة أمن النقل وضع النقود في حقائب يد، وتذكر المسافرين الذين فقدوا أموالا أنه يمكنهم الاتصال بمكتب المفقودات التابع لإدارة أمن النقل في المطار.