وقال المصدر إن طائرة عسكرية عثرت على ثلاثة بحارة ميكرونيسيين في جزيرة بيكيلوت الصغيرة.

وذكر فريق الإنقاذ أن البحارة الثلاثة عثر عليهم قيد الحياة وفي حالة صحية جيدة وبدون أية إصابات.

وكان الرجال في عداد المفقودين لمدة ثلاثة أيام بعد أن نفد وقود قاربهم الذي يبلغ طوله سبعة أمتار وانحرف عن المسار.

وللفت الانتباه إليهم، اضطر البحارة إلى نحت كلمة "SOS" على رمال الشاطئ وبالبنط العريض، وهو الأمر الذي أتى أكله.

ويوم الأحد، رصدت طائرة هليكوبتر من كانبيرا "SOS" العملاقة، وهبطت على الجزيرة الصغيرة لتقديم المساعدة.

وقال الكابتن تيري موريسون، قائد عسكري في كانبيرا: "أنا فخور بالاستجابة وبالاحتراف الذي أظهره الفريق، حيث نفي بالتزامنا بالمساهمة في سلامة الحياة في البحر أينما كنا في العالم".